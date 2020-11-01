في إحياء ذكرى ثورة اكتوبر هذا العام انضم لموكب الشهداء الشاب محمد عبد المجيد الذي ذهب مبكياً على شبابه الغض، نسأل الله العلي القدير له الرحمة وان ينزل على قبره شآبيب الرحمة وأن يرزقه الجنة مع الصدقين والشهداء، ليتغير طعم الذكرى في افواه الشرفاء وتتأخر احلام النهضة والتغيير خطوات إلى الوراء، ونبقى في دوامة الخوف من مصير هذا البلد الذي كنا نفاخر باستتباب الأمن فيه على كل دول الاقليم وأن وعينا في ذلك سبق دول الربيع العربي لتقديم ثورة سلمية نالت اعجاب العالم من حولنا وقدمت دروساً في الوطنية والوعي السياسي المبكر، واتجهنا جميعاً في لحظات الفجيعة حاكمين ومحكومين نبحث عن المتهم في هذه الجريمة البشعة النكراء، والحكومة بدورها تبحث عن كبش فداء تحتمي وراءه خوفاً من الرأي العام وضجة وسائل التواصل لتخفي خيباتها المتكررة، ولتهدئة الجماهير الثائرة تقيل زيدا او عبيدا من قادة الاجهزة الامنية، وهكذا تضطرب مناهج البحث والولوج إلى جذور المشكلة واصل القصور، وما هي الا ايام ومناسبة اخرى الا وتطل ذات المشكلة مصحوبة بضحية او ضحايا جدد ويتجدد فينا الوجع والألم اعمق من الذي سبقه ونصبح وجهاً لوجه مع قول الشاعر (اذا ما الجرحُ رُمَّ على فساد ** تبين فيه اهمال الطبيب) .

من المناهج المضطربة في حياتنا والتي لم تجد احاطة دقيقة وبحثا جادا مفهوم الأمن الداخلي وتداعياته، وخلفية هذا الاضطراب ارتباط المفهوم بالسياسة واحساس الحاكمين أن وجودهم في كراسيهم سببه وجود هذه الأجهزة بكامل صحتها وعافيتها، فالخوف لا يفارق الحاكم فاقد الشرعية والذي لم تحمله صناديق الاقتراع إلى كرسي الحكم، هذا الحرص القوي من الحاكم تجاه الأجهزة الأمنية هو الذي يخرج هذه الأجهزة من السياق المهني الذي من الواجب أن تكون فيه إلى دور آخر وتشتيت جهود الأمن الداخلي إلى جيوب امنية كما كان في الانقاذ التي بنت فكرة وجودها على الإكثار من المليشيات والجيوب الأمنية وكتائب الظل، وللاسف فإن كل هذه الأجسام الأمنية مازالت تحتفظ بأسلحتها وكامل عتادها .

الإنقاذ في سنواتها الأخيرة وبعد أن ضاق بها الأفق السياسي وتوالت الأزمات ابتدعت الحوار الوطني الذي تداعى له الناس بالذات من المعارضين لها، وكان موضوع الأمن من ضمن المواضيع التي افرزت له لجنة خاصة، وكانت التوصيات بالفصل التام بين مطلوبات الأمن الداخلي والخارجي وتحديد واجبات كل قوة في اطار القانون والدستور إلا أن تلك التوصيات ذهبت ادراج الرياح لغياب الجدية في التطبيق، وتبقى الإشكالية عن أن العملية الأمنية جزء من المعادلة السياسية في بلادنا وهذا هو ما يوقع التداخل المضر في عمل هذه الأجهزة لاختلاف عقيدة العمل بينها التي للأسف تتدحرج من مقام القومية والمهنية إلى خدمة الاتجاهات والأجندة السياسية بمصالحها المتضاربة، الأولى بالبحث في هذه المرحلة وعلى جناح السرعة الجهات التي مازالت تحمل السلاح خارج منظومة الأجهزة الأمنية، ففي مناسبة ذكرى 21/اكتوبر الأخيرة تحدث الناس عن مشاهدتهم لعربات بكاسي بدون لوحات يحمل ما فيها من افراد اسلحة كما أن تحديد المسئوليات في الأمن الداخلي بصورة دقيقة يسهل من عمليات المتابعة والمحاسبة وتحديد الجاني، اما الأمر المتروك للجنة الأمن التي تمارس عملاً تقليدياً في اطار الواجب حيث يحشد كل طرف لقواته في الميدان دون تنوير جماعي من خلال الخطة الأمنية ومطلوباتها وربما دون تعيين قيادة موحدة في الميدان، كل ذلك من شأنه أن يضعف التنسيق المطلوب بين هذه القوات التي حتماً تعمل في الميدان كجزر معزولة، وإن تناولنا لعمليات الأمن الداخلي بهذا الفهم التقليدي هو ما يجعل النزيف مستمراً .