انقلابات تعلمناها ولم نتعلم منها !

(الناس البقولوا انقلاب -تاني انقلاب مافي- اسمعوا كلامي أنا ده!) هذي العبارة للفريق أول حميدتي وقد رددها الفترة الماضية كثيراً حتى حفظناها ولكن القائد الذي نفى فرضية حدوث انقلاب على السلطة فوجئ بمحاولة انقلاب داخل قوات الدعم السريع

منذ الإعلان عن المحاولة الانقلابية الأخيرة سارع أغلبية المهتمين بالشأن العام والمهمومين بالحال العام إلى نفيها والسخرية منها حد التندر وذلك لضعف الأدلة الظرفية ناهيك عن بيان أدلة مادية حتى الآن.

قد يعبر إيراد بعض الأسماء والتنظيمات في خبر المحاولة الانقلابية عن أجندة المعلن كذلك التصوير الخيالي لمكان الانطلاق ولكن هذا لا يمنع – عندي على الأقل -فرضية وجود محاولة انقلاب محدودة أو واسعة .

اللجنة الأمنية للنظام السابق نفسها والتي يشكل جزءاً منها نظام اليوم عندما قررت الانحياز للثورة كان في ترتيبها القيام بإجراء محدود لكن (حدث ما حدث)!

إن فرضية الانقلاب العسكري في البلاد تظل قائمة وهي محتملة اليوم أكثر من أي وقت مضى وذلك لجملة من الأسباب والمظالم والتي قد تدفع البعض للتفكير والعمل على قلب الطاولة على الجميع في وقت واحد.

يقف على رأس الأسباب التى تشجع على الانقلاب التردي المريع في اقتصاد البلد ومعاش الناس وتعقد الحياة والخدمات بشكل لم يخطر على بال بشر.

من الأسباب أيضاً تلكؤ النيابات والمحاكم في إنجاز ملفات العدالة حتى تبدلت وضعية بعض المشتبه فيهم من متهمين محتملين إلى مظلومين نتيجة تطاول مدد الحبس بلا محاكمات!

آلاف من الناس فقدوا وظائفهم أو ممتلكاتهم نتيجة قرارات وإجراءات مشكوك في قانونيتها وعدالتها وهذا إضافة يمكن أن تغذي رصيد الانقلاب.

إن انقلاب يقوم به المكون العسكري في المجلس السيادي على الشق المدني في السلطة غير وارد – في تقديري – ولكن مغامرة على الطريقة المالية ستظل قائمة ما دامت أسباب الانقلاب واردة.

صحيح أن الانقلاب العسكري لن يحل مشكلة وسيعقد الأوضاع ويضيع الحلول المطروحة ويجهض محاولات العبور المستحيل ولكن هي التجارب التي تعلمناها ولم نتعلم منها !