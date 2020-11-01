الهلال يضم “الدالي” لثلاثة مواسم

أعلن نادي الهلال عصر امس توصله لإتفاق مع الظهير الأيسر آدم مهدي الشهير بآدم “الدالي” قادما من الاهلي العطبراوي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وقدم الدالي مستويات مميزه رفقه الاكسبريس الذي هبط إلى الدرجة الوسيطة إلا أن اللاعب تمكن من لفت أنظار الأزرق وكان قريبا من التوقيع للهلال في الانتقالات الماضية.

يمتاز اللاعب بالسرعة والمهارة كما يتميز بإتقان تسديد الركلات الحرة اضافة للعكسيات المتقنة ويتوقع أن يظهر اللاعب مستويات أعلى من التي قدمها مع فريقه ، وواصلت غرفة تسجيلات الفريق الأزرق تدعيم الخط الخلفي فبعد التعاقد مع قلب الدفاع الدولي السوداني احمد ابراهيم وضاح دعم الأزرق ظهيره الأيمن بالكنغولي الاصل سوداني الجنسية إستيفن زوي قادما من الاهلي مروي ليأتي الدور على الرواق الأيسر والتعاقد مع آدم “الدالي” ومن المنتظر ان ينضم قلب الدفاع الإيفواري محمد واتارا والذي تأخر وصوله ليومين قادما من المغرب التي كان ينشط فيها بفريق الوداد الذي أعلن عن موافقته ببيع اللاعب للهلال الاسبوع الماضي عبر خطاب رسمي رد فيه على طلب مجلس إدارة الفريق الأزرق.