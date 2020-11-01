مدير الشرطة: شرطة المرور تعمل في ظروف بالغة التعقيد

الخرطوم: السوداني

قال مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) عزالدين الشيخ علي منصور، إن شرطة المرور تعمل في تنظيم حركة السير في ظروف بالغة التعقيد مما يتطلّب تقديم الدعم الكامل لهم.

وأكد لدى مخاطبته، منسوبي شرطة المرور اليوم الأحد، حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة بترقية وتطوير كافة الخدمات الشرطية للمواطنين خاصة المرورية، والعمل على تحقيق السلامة المرورية عبر الانتشار الكبير لمنسوبي المرور في الشوارع والتقاطعات للمساهمة في انسياب حركة السير وللحد من الازدحام المروري. وأضاف أن رئاسة قوات الشرطة تعمل بتناغم وتعاون تام مع الأجهزة الأمنية الأخرى حمايةً للوطن والمواطن، ومع أجهزة الدولة الأخرى من أجل استقرار البلاد ورفعتها وللمساهمة في اقتصاد البلاد وتنمية قدراته، داعياً منسوبي المرور لبذل المزيد من الجهد بتسهيل حركة السير وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والعمل في أحلك الظروف تقديراً وعرفاناً لإنسان السودان، داعياً المواطنين الى التعاون مع رجال المرور وتمكينهم من أداء عملهم حتى تحقق السلامة العامة لكل مستخدمي الطريق.

من جانبه، طالب مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء شرطة د. مدثر نصر الدين عبد الرحمن، بتفعيل الضبط المروري للحد من الازدحام وتسهيل حركة السير بمزيد من الانتشار المروري، داعياً وزارة البنى التحتية لمعالجة الطرق التي تتسبب في حوادث مرورية، مؤكداً جاهزية منسوبيه للاضطلاع بدورهم كاملاً في تسهيل حركة السير ورصد المخالفات.

في وقتّ، كشف فيه مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة أمير عبد المنعم فضل، عن استخدام التقنية في دائرة مرور الولاية بحوسبة العمل لـ(9) من أقسام المرور بالولاية وتركيب (10) كاميرات مراقبة بعدد من جسور الولاية والمواقع الاستراتيجية المُهمّة داخل ولاية الخرطوم، بالإضافة إنلى تركيب أجهزة تتبع آلي للدوريات التابعة للدائرة بغرض إحكام المراقبة والسيطرة على تحركاتها وإنفاذها للخطط الإطارية بالتنسيق مع شرطة ولاية الخرطوم لتأمين المناسبات الدينية والاجتماعية والسياسية بالولاية.