منتخب البراعم يتدرب في الاكاديمية

والى المنتخب السوداني لكرة القدم تحت (15) تدريباته في ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، تحت إشراف الخبير أحمد بابكر وطاقمه المعاون، حيث أدى الصغار حصة تدريبية صباح يومي الجمعة والسبت (30) و (31) أكتوبر 2020م، وأشرف الكابتن خالد درويش على تدريبات الحراس، ونفذّ الكابتن إيهاب أبو إدريس أخصائي الأحمال العديد من التدريبات البدنية لتقوية العضلات ورفع المخزون اللياقي، وتواجد الكابتن متوكل معاوناً للجهاز الفني، هذا وقد تم تقسيم المنتخب إلى مجموعتين (أ) و (ب)، عقب التحاق عدد من المواهب الجديدة بكلية المنتخب التي أسست في منتصف العام 2019م، وبدأت مشاركاتها في سيكافا باريتريا، وستتوالى التدريبات أيام الجمعة والسبت المقبلين (6) و (7) نوفمبر 2020م.