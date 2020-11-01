إكتمال ترتيبات إجراء قرعة دوري الصالات ظهر اليوم

أكملت لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية في الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة الاستاذ معتز محمد لطيف عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة المكلف، أكملت كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد قرعة النسخة الأولى من الدوري الرسمي لدوري كرة القدم داخل الصالات والشاطئية عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد، في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، بتشريف عدد من الرياضيين، وتوجه اللجنة الدعوة إلى كل وسائل الاعلام من أجل الحضور والتغطية، وستنطلق البطولة التي يشارك فيها (22) فريقا يوم 7 نوفمبر الحالي في ولاية الخرطوم، وكانت لجنة الصالات قد أقامت دورة تنشيطية ، ونظمت العديد من الورش التأهيلية للحكام والمدربين المتخصصين في اللعبة، وعقدت اجتماعاً مع رؤساء وسكرتيري الأندية يوم السابع من أكتوبر 2020م، لشرح شروط المنافسة، وانطلقت فترة التسجيلات يوم 10 أكتوبر، واكتملت يوم 20 أكتوبر، وتجري الترتيبات على قدم وساق لتنظيم المنافسة في صالتي هاشم ضيف الله ونجاة صالح إبتداء من 7 نوفمبر المقبل.