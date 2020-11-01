المريخ يقهر قورماهيا في نهائي دورة السلام بالمغاربة ويتوج بكاس البطولة

الخرطوم: السوداني

فاز فريق المريخ على غريمه فريق قورماهيا في نهائي دورة السلام التنشيطة التي احتضنها حي المغاربة بمحلية شرق النيل بهدفين مقابل هدف في مبارة حماسية وجدت التفاعل من الجماهير.

واكتسى ميدان رابطة الشباب والناشئين برابطة دار السلام المغاربة بشرق النيل عصر الجمعة حلة زاهية وهو ينظم نهائي دورة السلام المقامة علي شرف توقيع اتفاق سلام السودان بجوبا.

وجاءت مباراة الفريقين حماسية وسريعة وسط هتافات جمهور غفير حرص على متابعة اللقاء الذي تقدم فيه فريق قورماهيا بهدف في الدقيقة 18 من عمر المباراة احرزه اللاعب صديق محمد من كرة عكسية ولجت شباك الحارس الطاهر قون، وتمكن المريخ من ادراك هدف التعادل في الدقيقة 35 بقدم اللاعب المجذوب لوكاكو اتبعه بهدف مباغت للاعب وليد انتهت على اثره المباراة الحاسمة وتسلم فريق المريخ كأس دورة السلام.