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مجلس الوزراء ينفي إصدار أي قرار بشأن إغلاق جزئي أو كامل للبلاد

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني
نفى مجلس الوزراء الشائعات والأخبار المتداولة، حول الوضع الصحي العام بالبلاد مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بحسب تقارير وزارة الصحة الاتحاديّة التي تصدر يومياً.
وقال المجلس في تصريح صحفي جرى إعادة تدوير قرارات سابقة للحكومة بخصوص الإغلاق الجزئي أو الكامل للبلاد، مشيراً إلى أن بعض الوسائط الإعلامية حملت اخبارا عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية إضافية مجدداً للحد من آثار الجائحة التي تواجهها بلادنا والعالم.
وأكد مجلس الوزراء في تصريحه أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية هي الجهة الوحيدة المعنية بالقرارات والإجراءات الخاصة بهذا الوباء وكيفية التعامل معه ودرء آثاره، موضحاً أنّ الجهة المعنية لم تُصدر أي قرارات جديدة في هذا الخصوص.

alsudani
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