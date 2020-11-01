شاهد لحظات مؤثرة.. بالدموع والزغاريد أسرة سودانية تستقبل ابنها العائد بعد غياب دام 28 عاماً

الخرطوم: محمد الطاهر

لحظات فاصلة في حياتها لاتنسى عاشتها أسرة “عبد العظيم عبد القادر علي طه”، بمنطقة الكاملين، في ولاية الجزيرة وسط السودان، عقب عودة ابنهم الغائب الذي انقطعت اخباره منذ 28 عاماً ولم يعثروا له طيلة هذه السنوات على أثر.

إلى أن توصلوا إليه من خلال قروب خدمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوسم “بسأل عن زول”.

وقال مؤسس القروب ” الجيلاني العركي” لم تكن ليلة الأمس في المتمة شرق الكاملين مثل الليالي المعتادة، جمع غفير ضاقت به الشوارع بما رحبت حتى منتصف الليل جميعهم كان في انتظار الابن العائد “عبد العظيم عبد القادر علي طه” من دولة تشاد بعد غياب دام 28 عاما.

وأضاف “جيلاني” أن أخبار عبدالعظيم كانت قد انقطعت منذ فترة طويلة، ولم يكن وقعها بالأمر السهل على أسرته، حتى غدا أمل عودته مثل الحلم الذي يراود والديه و أهله، الذين بحثوا عنه في كل مكان دون جدوى، لتكون “رؤى الأمين” الأمل الواصل بنشر حالته في مجموعة “بسأل من زول” على فيسبوك، وكما عودنا روادها دوما بالتفاعل، فكانت الدعوات التي انهالت بمثابة مقدمة لبشرى عودته.

ووثق مقطع فيديو لحظات العناق العميق، والفرح الذي عم المنطقة، بمقدم ابنهم، إذ كان استقبالا مهيبا أبلغ مافيه أن تشاهد دموع والديه و أحبائه التي تنم عن مدى سعادتهم العارمة، بلم الشمل عقب غياب امتد لأكثر من ربع قرن، تجرعوا خلالها الأسى والحزن.