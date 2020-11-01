شركة مواصلات ولاية الخرطوم تعلن عن تعرفة جديدة

الخرطوم: السوداني

أعلنت شركة المواصلات العامة ولاية الخرطوم في بيان لها اليوم الأحد عن أسعار جديدة لتذكرة تعرفة بصات الشركة بمبلغ (50) جنيهاً لجميع الخطوط الطويلة، تعرفة موحدة.

وأوضح البيان إن الشركة ستوجه كل القوة العاملة للإلتزام بالعمل في الخطوط الطويلة للمساهمه في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ودعت الشركة المواطنين للاتصال على أرقام هواتف يتم تفعيلها اليوم للإستفسار والتبليغ عن أي تجاوزات في التعرفة وقطع الخطوط.

وشدد البيان على أن التعرفة المعلنة تخص بصات شركة المواصلات العامة فقط ولا علاقة لها بوسائل المواصلات الأخرى.

واعتذرت الشركة للجمهور عن إضطرارها لمراجعة قيمة التعرفه الراهنة على ضوء الزيادة الكبيرة في سعر الوقود، والإعلان عن تعرفة جديدة لا تعادل قيمة التشغيل الحقيقية “ مراعاة للظروف المعيشة القاسية التي يعيشها المواطنين، والتي لا تحتمل المزيد من إضافة أعباء جديدة”. “وفق البيان”