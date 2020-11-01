ولاية الخرطوم تبحث عن تدابير لمعالجة آثار زيادة أسعار الوقود على الخدمات

الخرطوم: السوداني

عقد والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر اليوم إجتماعا موسعا ومهماً ناقش الترتيبات المتعلقة بالخدمات الرئيسية في اعقاب صدور الأسعار الجديدة للوقود وشملت المواصلات والصحة والنظافة والخبز وذلك بحضور أمين عام الحكومة والمديرين العامين لوزارات المالية والبنى التحتية والصحة والصناعة والتجارة والمديرين التنفيذيين للمحليات ومدير هيئة مياه ولاية الخرطوم ومدير هيئة النظافة ومدير هيئة الطرق والجسور.

وتناول الاجتماع بالبحث التدابير المتعلقة بتعرفة المواصلات والرقابة على وسائل المواصلات التي تمنح الوقود المدعوم وقرر الاجتماع تكوين لجنة طارئة لتقديم مقترحات عاجلة حول التعرفة والخطوط يتم التوافق عليها والالتزام بها لحسم الفوضى في التعرفة والخطوط.

كما أمن الاجتماع على تكوين لجنة لتفعيل آليات الرقابة وحصر وسائل المواصلات التي تتلقى الوقود المدعوم وربط صرف حصة الوقود بعدد الرحلات التي تقوم بها كل حافلة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والتعدين واصدار اوامر محلية لمواجهة المخالفات في قطاع النقل والمواصلات .

وفيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالصحة والنظافة والمياه أكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ تدابير لضمان إستمرار خدمات المياه والصحة مع التشديد على ضبط وترشيد صرف الوقود في وحدات الولاية ومنح الاولوية للقطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مهمة ومباشرة للمواطن.

وقرر الاجتماع ان يستمر التداول على مدار الساعات القادمة لمتابعة انفاذ ماتم الاتفاق عليه بالاضافة لاعداد دراسة عاجلة حول أثر تحرير الوقود على الخدمات الأساسية.