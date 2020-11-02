السودان يعلن عن اتفاق مع الإمارات لإنشاء محطات طاقة شمسية

الخرطوم: السوداني

وقع السودان والامارات الأحد مذكرة تفاهم لإشاء محطات طاقة شمسية في السودان تتولى توريدها وتركيبها إحدى الشركات المتخصصة.

ووقع الاتفاق عن الحكومة السودانية في ابو ظبي وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن حيث وصل هناك بمعية وفد ضم وزراء التجارة والمالية ومساعد بنك السودان بدعوة من وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي.

وأفاد يبان لوزارة التعدين السودانية أن الاتفاق يتضمن “انشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 500 ميغاواط حيث تتبنى الامارات ممثلة في احدى شركاتها توريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات لمدة 20 عام مع تدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل مع إلتزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طوال فترة التعاقد”.