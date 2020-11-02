دخول شركة فري فون الأمريكية للعمل بالبلاد

الخرطوم :الطيب علي

أعلنت شركة فريفون الامريكية العاملة في مجال الدفع الالكتروني عن دخولها للعمل في السودان عن طريق شركة وتين للأعمال المتقدمة المحدودة الوكيل الحصري للشركة الأمريكية بالبلاد.

وأكد مدير شركة وتين للأعمال المتقدمه المحدودة ، أيمن الطيب في تصريحات صحفية، استعداد الشركة الكامل للتعاون مع الحكومة في مجال الدفع الالكتروني وتأمين، مؤكداً أن للشركة مهندسين ومبرمجين اكفاء حاصلين على شهادات من شركة فري فون الامريكية كما يمكنهم عمل تطبيقات الدفع الالكتروني وصيانة كافة الأجهزة الخاصة به ، إلى جانب المبرمجين والخبراء السودانيين في تطبيقات اي ام اف وفيزا كارد وماستر كارد.

وتعد شركة فري فون الامريكية الاولي عالمياً في مجال تصنيع اجهزة و انظمة الدفع الالكتروني.

وكانت عدد من المصارف السودانية اعلنت مؤخرا حصولها على تراخيص فيزا كارد وماستر كارد

ويتوقع المختصون دخول التقنية الأمريكية على نطاق واسع عقب رفع السلطات الأمريكية اسم السودان من قائمة الإرهاب.