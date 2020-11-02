شح الغاز وزيادة طفيفة في حصص الدقيق المدعوم للمخابز

الخرطوم : عبيــر جعفر

كشف بعض أصحاب المخابز بالخرطوم وبحري وأم درمان عن زيادة طفيفة في حصص الدقيق المدعوم واستمرار الصفوف بسبب توقف الشركات لاتجاه وضع تسعيرة جديدة واستمرارعمل الدقيق التجاري بالأسواق كاشفين لـ( السوداني)عن ارتفاع تكلفة صناعة الخبز.

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل في حديثه لـ(السوداني) إن أزمة الخبز لا تزال مستمرة وهنالك خسائر كبرى على الخبازين بسبب ارتفاع التكلفة٫ مشيراً إلى أن المطاحن تفضل العمل التجاري عن المدعوم ، مبيناً أن سعر جوال الدقيق عبوة (25) كيلو بسعر(3٫200) جنيه أما عبوة (50) كيلو (6٫500) جنيه ينتج (900) قطعة، كاشفا عن انقطاع المخبز عن الغاز وهنالك اتجاه لوضع تسعيرة جديدة .

وأضاف صاحب مخبز العزيزة بالجريف شرق دفع الله محمد بأن هنالك توقعات بمطالب أصحاب المخابز بزيادة تسعيرة الخبز عقب زيادة سعر الغاز، وأوضح بأنه متوقف عن العمل رغم وفرة الدقيق بسبب توقف إحدى شركات الغاز التي يتحصل حصته منها لاتجاهها لوضع سعر جديد عقب رفع الدعم عن المحروقات، مبيناً زيادة حصته إلى ( 42) جوالاَ بدلاعن (30) جوالا ولكن الصفوف مستمرة بسبب الغاز ، مشيراً إلى أن استخدام أغلب المخابز التي تعمل بالدقيق التجاري للكروت، وتوقع زيادة في تسعيرة الخبز وتابع ” أي زيادة تزيد من تكلفة المخبز ” خاصة مع ارتفاع كرتونة الخميرة لـ(7) آلاف جنيه ٫ وقال إن العمل بالمخابز لا يغطي حاجة صاحب المخبزمع زيادة التكلفة.

وأشار آدم الدومة في حديث لـ ( السوداني) إلى وجود مشكلة في الغاز والذي يشهد ندرة منذ يومين ما فاقم الصفوف، لافتا لوفرة الدقيق وانعدام الغاز.

وتوقع الدومة حدوث زيادة جديدة ما لم يتم حسم تكلفة صناعة الخبز، لافتا الى ان أي خلل في عمل المخابز ينعكس على الانتاج سواء كان على شح الدقيق او عدم وصول الغاز، مبينا ان حصته في الاسبوع (38) جوالاً .