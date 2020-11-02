عندما يعلو صوت الكراهية في الفضائيات

د. صلاح دعاك

على خلفية ما شاهدته في برنامج الاتجاه المعاكس بقناة الجزيره الذي يقدمه د. فيصل القاسم، ما كنت أود الرد على ضيفه نضال نعيسة المتنمر الذي كأنما قصد أن يقدمه في هذا البرنامج ليسيء لشعب وأمة بأكملها وهذا ما أثار في أسئلة كثيرة، كيف يتم اختيار الضيوف لهذا البرنامج؟، هل على اساس الفكر والطرح ام على اساس قدراتهم على الإساءة وتجريح الآخرين وبث الكراهية بين الناس. ويقيني أن ما قاله ضيفه لا يمثل رأي الإخوة السوريين الذين نعرفهم ولا مفكريهم، وللأسف الرد على مثل هؤلاء بقدر مكيالهم قد يجعلنا نسيء لكثير من الأصدقاء والامم والشعوب دون أن نشعر بذلك خاصة عندما تفرغ الحادثة والموضوع من عاملي الزمان والمكان، فمثل هذا المتشدق الازعر يحتاج الرد مباشرة وفي حينه على قناة الجزيره التي نأمل أن تبعد عن إثارة المواضيع الخلافية التي نهي عنها حبيبنا صلي الله عليه وسلم، (دعوها فإنها منتنة).

فعليه من حاول أن يصف السودانيين بأنهم عرب فقط فقد ظلمهم لأن هناك صفات افريقية كثيرة وتراكما لأثر حضارات إفريقية نبيلة كانت جزءا في تكوين الشخصية السودانية واعطتها رونقها وبهاءها وتميزها، وفي نفس الوقت من أراد أن يجرد السودان من ثقافته العربية فقد أهمل جانبا مهما في التكوين الثقافي والحضاري للشخصية السودانيه، وهؤلاء لا يعلمون أن السودان قدر له أن يكون أمة وسطا يأخذ افضل مكارم الأخلاق الإفريقية، الإقدام والشجاعة وخلطها بثقافة عربية اسلامية أخرجت ما يسمى بالشخصية السودانية او (السودانوية) التي تستمد تراثها ومعرفتها واصالتها من حضارات راسخة رسوخ الجبال لا تكترث إلى الحضارات العابرة، وانا هنا أشير إلى حضارة كوش وحضارة وادي النيل التي اسست للحضارة الإنسانيه جمعاء بل هي اصل الحضارات ونقولها بالفم الملآن والصوت الجهور، وعندما يتكلم المتشدقون عديمو الفكر والزعفران في الفضائيات الذين لم يعرفوا من الثقافة الا القشور هم لم يقرأوا التاريخ جيدا ولم يعرفوا أن حضارة كوش السودانية والملك تهارقا السوداني الأسود قد حكم السودان ومصر وامتد ملكه إلى فلسطين وسوريا وبعض المؤرخين يتحدثون عن الجزء الغربي من العراق،، ويؤسفني أن المتحدث من السودان كان مهذبا جدا اكثر من ما تقتضيه اللحظة ولم يسئ إلى محدثه ( شأنه شأن الرجل الذي عرف قدر نفسه، فلم يهزه ريح النقاش الذي خرج عن الذوق السليم ولباقة الفكر)، لم يسئ الي محدثه الذي كان يتلذذ بالاساءة اليه وكان يتطاول بلسانه ويتبسم أمام وقار الرجل وعدم تجرؤه بالاساءة اليه والاستاذ سيف الدين البشير كاتب معروف وقادر على الرد لكنه رأى أن المقام لا يسمح لمجاراة الضيف الذي كان يتحدث كما السفهاء والزعران في شوارع دمشق، وهو لا يعرف ولا يدري ان حظه من العروبة لا يتجاوز تشدق لسانه وانتفاخ اوداجه، وكأنه لا يعرف أن عروبته قد اغتصبت وانتهكت وتلاشت مع حروب الرومان والفرس والحروب الصليبية، ومن بقي منهم فهم أسلاف الرومان والفرس والترك والشركس والأرمن، الضيف قد اساء للجميع فقد اعتبر ان المغرب ليست عربية لأنهم امازيق والجزائر وتونس وليبيا بأنهم من البربر والمصريين فراعنة ويعتبر أن الجامعه العربيه هو تجمع لا قيمة له، هذا لا يهمني لكن ما قاله عن السودان بشكل مباشر لا يسيء إلى السودان في شيء بل يرده إلى أصله الافريقي وحضارته الراسخه المتينة اما فيصل القاسم وضيفه نضال نعيسه فعليهما أن يبحثا عن أصل لهما في بلاد فارس والبحر الاسود والروم والبحر الاسود.

اذا كان المتحدث يصر علي التشدق بعروبته المزعومة فهو لم يقرأ من التاريخ الا قشوره والا كان قد علم مسبقا أن السيدة هاجر أم العرب المستعربة جميعا هي كوشية من أرض بلاد السودان،، والشيء المضحك المبكي أن المتحدث كان ينعت المتحدث السوداني بلفظة العرب المستعربة كأنها سبة او اساءة وهو لا يدري انه هو وكل أهالي دمشق من العرب المستعربة وان العرب العاربة قد انتهوا وفنوا مع عاد وثمود واميم وجرهم والعماليق هي امم كانت قبل سيدنا إبراهيم وقبل سيدنا اسماعيل، فالعرب المستعربة هم ليسوا سبة او إساءة فهم ذرية سيدنا اسماعيل، الذي هو في الأصل من كنعان.

ورغم كل هذه الثوابت التأريخية نجد ان اكثر من ستين في المائة من السودانيين الناطقين باللغة العربية او بغيرها يفضلون أن يعرفوا بسودانيتهم فقط، ومثل هذه اللقاءات المعززة للكراهية وذات الطابع الاثني اللتي تتبناها قنوات معروفة مثل قناة الجزيرة ستجعل الأربعين في المائة الأخرى تتمترس حول سودانويتها ووسطيتها مع التوجه الى عمقها الافريقي الرحب الواسع بعيدا عن هذا التدافع والتشاكس.

ونتمنى من الدكتور فيصل القاسم البعد عن المواضيع التي تعزز الكراهية والبغضاء بين الشعوب فقناة الجزيره بعراقتها ورسالتها النبيلة حري بها أن تبعد عن المواضيع النتنة والخلاف الاثني بين الشعوب.

المتحدث من الطرف الآخر، السوري كان يحتاج أن يطلع على ابجديات التأريخ قبل أن يدخل الاستديو.