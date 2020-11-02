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الفنان عصمت بكري: الألبوم الجديد سيكون بمثابة مفاجأة

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: محاسن
كشف الفنان عصمت بكري عن فراغه من  تسجيل البوم جديد يحوي مجموعة من الأغنيات الخاصة بفكرة جديدة ومختلفة سيكون بمثابة مفاجأة .
وأوضح عصمت في تصريحه  لـ(كوكتيل): “انشغلت الفترة الماضية بتنفيذ الألبوم الجديد الذي يحوي خمس أغنيات صاغ كلماتها وألحانها عدد من الشعراء والملحنين الشباب، إلى جانب أغنية مسموعة واحدة”.
مضيفاً: “لم اختار حتى الآن الاسم المناسب للألبوم، ولكن فكرته مختلفة من حيث التنفيذ الموسيقي والأداء، وسيكون بمثابة مفاجأة لجمهوري الذي أعده بتقديم الجديد والمميز مقبل الأيام”.

alsudani
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