الفنان عصمت بكري: الألبوم الجديد سيكون بمثابة مفاجأة

الخرطوم: محاسن

كشف الفنان عصمت بكري عن فراغه من تسجيل البوم جديد يحوي مجموعة من الأغنيات الخاصة بفكرة جديدة ومختلفة سيكون بمثابة مفاجأة .

وأوضح عصمت في تصريحه لـ(كوكتيل): “انشغلت الفترة الماضية بتنفيذ الألبوم الجديد الذي يحوي خمس أغنيات صاغ كلماتها وألحانها عدد من الشعراء والملحنين الشباب، إلى جانب أغنية مسموعة واحدة”.

مضيفاً: “لم اختار حتى الآن الاسم المناسب للألبوم، ولكن فكرته مختلفة من حيث التنفيذ الموسيقي والأداء، وسيكون بمثابة مفاجأة لجمهوري الذي أعده بتقديم الجديد والمميز مقبل الأيام”.