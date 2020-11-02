اللجنة العليا للطوارئ الصحية: لا يوجد أي اتجاه لإغلاق أو تقييد للحركة بسبب “كورونا”

الخرطوم: السوداني

كشف د. أسامة أحمد عبد الرحيم وزير الصحة المكلف في تصريح صحفي عن عدم وجد أي اتجاه لفرض إغلاق تام أو تقييد للحركة بسبب الموجة الثانية من “كورونا”. وأضاف أن الإغلاق يتوقف على مدى انتشار المرض وقدرة المجتمع على التعامل مع “كورونا “، وقال وزير الصحة المكلف إن اجتماع الجنة العليا للطوارئ الصحية برئاسة عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور وكامل عضوية اللجنة، تناول المشكلات الصحية في البلاد والمتمثلة في الملاريا والحُميات والنقص في الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تُواجهها البلاد، مبيناً أن الاجتماع تناول أيضاً الموجة الثانية من مرض “كورونا” بالنظر إلى الزيادات في عدد الحالات ببعض الدول لا سيما في أوروبا، وأضاف د. أسامة أنه تم رصد زيادة حالات في السودان خاصة خلال اليومين الماضيين، وأكد وزير الصحة أن التعامل مع “كورونا” سيكون على حسب الانتشار, موضحاً أن المحدد الرئيسي للانتشار هو طريقة التعامل المُجتمعي مع الجائحة، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتباعُد الاجتماعي قدر الإمكان، وأبان وزير الصحة أن الوزارة ستعمل على توفير عدد كبير من الكمامات سواء في المؤسسات الصحية أو غيرها، ودعا وزير الصحة للالتزام بالموجهات الصحية ورفع الوعي وسط المواطنين لمجابهة جائحة “كورونا”.