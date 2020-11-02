عبدالرحمن عبد الرسول: انا بخير

الخرطوم: السوداني

طمان الإعلامي الأستاذ عبد الرسول الشعب السوداني عبر صحيفة (السوداني) على صحته.

وقال إنه بخير وصحة جيدة معربا عن شكره لمن سال عنه أثر إنتشار شائعة بوفاته، وقال إنها أحدثت إزعاج كبير وسط الأسرة وأن الأعمار بيد الله.