زاره في مستشفى علياء.. مبارك الفاضل: الوطن أحوج ما يكون لإسهامات الحكيم الإمام الصادق

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، أنه قام بزيارة الإمام الصادق المهدي بمستشفى علياء مساء اليوم، للاطمئنان على صحته. وأكد أن الوطن أحوج ما يكون لإسهامات الإمام، كونه أبرز الحكماء من القادة المخضرمين.

وقال الفاضل في تعميم صحفي: “زرت الأخ الحبيب الإمام الصادق المهدي في مستشفي علياء الساعة التاسعة مساء اليوم، بصحبتي د. يونس مختار، دخلنا سلمنا عليه من باب الغرفة، وردّ علينا السلام رافعاً يديه. الحمد لله وجدناه بخير يستعد للسفر إلى أبوظبي بعد ساعات”.

ودعا الفاضل للإمام بالشفاء العاجل والعودة للسودان سالماً بصحة جيدة، ليكمل مسيرته الوطنية الطويلة.