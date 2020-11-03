70 مليون دولار عائدات صادر الصمغ العربي حتى يوليو

الخرطوم: ابتهاج متوكل

انطلقت عمليات موسم طق الصمغ العربي في أنحاء البلاد المختلفة، بتنفيذ شعار (الطق والحصاد النموذجي)، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تدشين آليات الطق والحصاد المحسنة بمدينة النهود.

وكشف المجلس عن تصدير نحو 60 ألف طن منذ يناير حتى يوليو 2020م، بعائدات بلغت 70 مليون دولار، وعزا المجلس سبب تراجع معدلات الصادر لجائحة كورونا.

وأعلن الامين العام لمجلس الصمغ العربي بروفيسور طارق الشيخ ، عن تدشين عمليات طق الصمغ ، و إخطار حكومات الولايات بحزام الصمغ لإنجاز هذا الموسم.

وقال لـ(السوداني) إن هناك ورشة عمل ستعقد خلال الأيام المقبلة تستهدف تدشين آليات طق ولقيط محسنة، إلى جانب (حزمة إرشادية) لعملية الطق النموذجي، لرفع مستويات المنتجين والمتعاملين في السلعة، وكيفية تحسين كفاءة التسويق والتعامل، مع الصمغ العربي استعداداً لتسويقه خارجياً، وأضاف: طرح مجلس الصمغ استراتيجيته على مجلس الوزراء، ووجه بإجازتها بدون تحفظ واصفاً لها بـ”غير المسبوقة منوها لزيادة معدلات العرض والطلب الداخلي والخارجي لصادر الصمغ في الأشهر الماضية بعد انحسار جائحة كورونا.