50مليون جنيه لتمويل القطن بمشروع خور أبو حبل

الخرطوم: السوداني

كشف مدير مشروع خورأبو حبل الزراعي بشمال كردفان المهندس أحمد حسن الأمير أن المشروع استهدف هذا الموسم زراعة 30 ألف فدان داخل وخارج المشروع ، تشمل محاصيل زراعية مختلفة ، تمثلت في القطن، الذرة، الطماطم، والعدسية بنظام الشراكة التعاقدية في محصول القطن بتمويل من الشركة المالية للتمويل الاصغر التي وفرت التمويل لمساحة (5) آلاف فدان وبكلفة 50 مليون جنيه لتمويل العمليات الفلاحية لمحصول القطن في شكل سلفيات للمزارعين تسترد بنظام السلم، بالإضافة لتمويل عدد من الأسر بالمشروع وتأسيس المحصول في مراحل متباينة وفقاً لتباين نظام الري.

وأكد الأمير أن وزارة الزراعة الاتحادية وفرت 120 طناً من تقاوي القطن المحور وراثياً تكفي لهذا الموسم والمواسم المقبلة، كما تمت زراعة الذرة بهدف الإكثار لأصناف طابت وودان وبطانة في مساحة 500 فدان بتمويل من شركة أبو وجدي للإنتاج الزراعي والحيواني، مشيراً لبدء عمليات حصاد الذرة، ويتوقع إنتاجية عالية تقدر بـ 12جوالاً للفدان، حيث تم توفير كافة المعينات اللازمة من قبل الشركة والإشراف الفني والإداري من قبل المشروع .

وأشار المهندس الأمير إلى أن المشروع سعى لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بإدخال محصول زهرة الشمس في مساحة 400 فدان بمشروع الرهد الأخضر، وذلك بهدف إدخال تركيبة محصولية جديدة في المشروع وتحسين الوضع المعيشي للمزارعين ، كما تمت زراعة بقية المساحات بمحاصيل الذرة والطماطم والبرسيم بتمويل ذاتي من المزارعين و بإشراف إداري من المشروع .