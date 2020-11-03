مشاورات بين الصناعة والشركات لزيادة غاز المخابز

الخرطوم : عبير جعفر

توقعت شعبة المخابز خروج معظم المخابز عن العمل بسبب عدم وجود حلول جذرية وتفاقم تكاليف التشغيل ، نافين صدور تسعيرة جديدة للغاز.

وأشار أصحاب المخابز لارتفاع مدخلات الانتاج ما تسبب في توقف عدد مقدر من المخابز عن العمل وتوقعات بالمزيد من الاغلاق حال عدم وجود حلول لمشاكل الخبز وارتفاع التكاليف واعادة النظر في تسعيرة الغاز.

وكشف رئيس شعبة المخابز عبدالرحمن الباقر لـ( السوداني)عن عدم وجود تسعيرة جديدة لغاز المخابز حتى الآن وقال ان هناك مشاورات بين وزارة الصناعة وشركات الغاز في الأسعار الخاصة بالغاز عقب رفع الدعم.

وأوضح بان هنالك لجانا مختصة بوزارة الطاقة والمالية وشركات الغاز بدورها تحدد السعر الرسمي ، مشيرا لاستمرار التباطؤ في حل الاشكاليات ونتوقع تحول نشاط معظم أصحاب المخابز بسبب التكلفة.

وقال انهم كشعبة تم تقديم تكلفة قديمة بوزارة الصناعة من شهر 9/8/2020م ولم تتم اجازتها وتوالت الزيادات والتكاليف.

وشدد على ان تتم مراجعة تكاليف المخابز كل ثلاثة أشهر ، مشيرا للتباطؤ في حل المشكلات المتعلقة بالتكاليف وتنعكس سلبا في تحمل العبء على المواطن.

وقال الباقر ان اي زيادة تنعكس سلبا على أسعار الخبز ٫ لافتا لعدم امتلاك بعض المخابز مولدات للاستعانة بها حال حدوث قطوعات في الإمداد فضلا عن ارتفاع أسعار الخميرة (6٫200) جنيه و(7) الآف جنيه.

وأشار الى أن الشركات لم تضع تسعيرة جديدة للغاز وطالب الباقر الاسراع شركات توزيع الغاز بوضع التسعيرة حتى يستمر عمل المخابز وأشار صاحب مخبز بالحاج يوسف الى ان المخابز التجارية تبيع الخبز على “مزاجها” والبعض يبيع القطعة بسعر (20) جنيها والبعض الآخر بـ(25) جنيها٫ مبينا ان سعر غاز النيل (250) جنيها للتر أما سعر (1000) لتر بسعر (25) الف جنيه.

وقال صاحب مخبز بام درمان لـ(السوداني) ان شح الغاز والدقيق تسبب في توقفه عن العمل منذ أكثر من اسبوع ٫ مشيرا الى هنالك ارهاصات بزيادة سعر غاز المخابز ووصف الزيادة بالمؤسفة في حق المواطن لعدم تحمله زيادة جديدة لتسعيرة الخبز ٫ مضيفا بان عمل المخابز حاليا متأرجح نتيجة مشاكل متعددة.

وطالب الجهات المختصة الاسراع في مراجعة التكاليف التي تتسبب في خسائر كبرى لاصحاب المخابز.

واشار صاحب مخبز ببحري الى بعض شركات غاز المخابز بدأت في وضع تسعيرة جديدة وبلغ شعر اللتر من (250) جنيها لاكثر من (1000) جنيه ووصفها بالكبيرة وتنعكس سلبا على صاحب المخبز ما يدعو لزيادة تسعيرة جديدة ٫ لافتا الى ان هنالك ارهاصات بزيادة الدقيق المدعوم من (550) جنيها الى (750) جنيها ٫ متوقعا ارتفاع في تسعيرة الخبز مرة اخرى ٫ مشيرا الى بعض شركات الغاز وضعت تسعيرتها الجديدة والاخرى لم تضع التسعير.