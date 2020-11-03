استقرار السلع الاستهلاكية بالأسواق

الخرطوم : عبير

تشهد أسواق العاصمة الخرطوم حالة من الكساد والركود ما انعكس على استقراراسعارالسلع الاستهلاكية هذه الأيام ، موضحين بان هنالك وفرة في البضائع .

وقال مشرف مبيعات بإحدى الشركات مرتضى محمد لـ(السوداني) ان رفع الدعم عن المحروقات لم يحدث تأثيرا حاليا ، وقال ان هنالك تخوفا من انخفاض سعر الصرف ، مشيرا الى ان الزيادة ربما تتم من تجار الجملة او القطاعي بسبب تاثيرهم على تكلفة الترحيل في حال تم زيادة سعره عقب رفع الدعم .

واشار رئيس تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله في تصريح لـ(السوداني) ان هنالك ركودا وكسادا بالأسواق هذه الأيام وتراجعا في حجم المشتريات نتيجة لبدايات موسم وانعدام السيولة نافيا تأثر الأسواق حاليا برفع الدعم .

وأضاف تاجر بشرق النيل محمد الجاك بان هنالك ضعفا في القوى الشرائية واستقرار أسعار السلع ، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو (5,800) جنيه اما سعر الزيت عبوة (36) رطلا بسعر(6,400) جنيه للبيع بالجملة و(7) الآف جنيه للقطاعي بينما سجل باكت دقيق سيقا زنة (10) كيلو نحو (1,500) جنيه وسعر الكيلو (150) جنيها وظرف الصلصة (40-30) جنيها ٫ لافتا لتباين اسعار السلع حسب الأحياء والكثافة السكانية .

وأوضح تاجر سلع بالخرطوم أحمد فتحي بان نهاية كل عام تشهد الاسواق حالة ركود وضعف في القوى الشرائية٫لافتا لاستقرار الاسعار بسبب الكساد ٫ مبينا ان سعر شاي الغزالتين عبوة(450) جراما (600) جنيه أما كيلو دقيق سيقا(160) جنيها وسعر العدس عبوة (450) جراما بسعر (160) جنيها ٫ وقال ان سعر الصرف يتحكم في أسعار السلع بالاسواق.