مواطنون:لابد من مراجعة تعرفة بصات الحكومة

الخرطوم :بشير محمدعلي

انتقد عدد من المواطنين الذين إلتقتهم السوداني قرار شركة المواصلات الحكومية بزيادة أسعار تعرفة بصاتها العامة لـ(50) جنيها للفرد للخطوط الطويلة والقصيرة

وقال الموظف ياسين سيف الدين لـ(السوداني)أن البصات الحكومية كانت مدعومة بواقع (20) جنيها للفرد والآن قفزت لـ(50) جنيها وهذا يشكل عبء كبير على المواطنين من محدودي الدخل والذين كانوا يترقبون حضور البصات للمواقف بسبب قلة تعرفتها ولعدم قدرتهم على ركوب المركبات العامة الأخرى لتعرفتها العالية وعدم تناسبها مع دخولهم الضعيفة.

وقالت الطالبة الجامعية هنية نورالدائم ان الزياده غير منطقية في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة واشارت الي انها تركب البص (شماعة) من بحري لصابرين بـ(50) جنيه واشارت الى أن هذه الزيادة ليست في مقدور محدودي الدخل مقابلتها وبشكل يومي ، وذهبت لفرضية إعادة العمل بالتعرفة السابقة لأن اغلب الفئات التي تركب البصات هم الطلاب نظرا للوضع الاقتصادي الحالي وقالت توجد بعض البصات ملكية وقالت هذه البصات تستحق الـ50جنيها نظرا للزمن البضيع في صف الوقود اما البصات المدعومة لا تستحق هذه التسعيرة لحصولها على الوقود من الحكومة .

وقال عثمان حسين ، الخط الدائري كان مجانا وحاليا 30 جنيها يعني البصات المدعومه تستغل المواطنين بالرغم من انها تحصل على الوقود الحكومي والسائق يتقاضى راتبا حكوميا أيضا للسايق و من المفترض ان تكون التعرفة بسعر يتناسب مع اصحاب الرواتب الضعيفة .