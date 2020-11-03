يصل المريض قبل (الإسعاف) ترباس: عبدالقادر سالم يلازم الفنان لآخر لحظة (يا وداهو البيت يا وداهو المقابر)

الخرطوم: سعيد عباس

اقتحم الفنان الكبير كمال ترباس اجتماعاً بدار الفنانين بأمدرمان والذي كان معداً لمناقشة إجراءات الجمعية العمومية بالنادي وانتخاب رئيس لدورة قادمة.

وقال ترباس (لا بديل لعبد القادر سالم إلا عبد القادر سالم)، نسبة لما يتميز به من خبرة كبيرة وحنكة إدارية متميزة وعلاقات اجتماعية واسعة وقبول واسع داخل الوسط.

وختم حديثه قائلاً: “إذا مرض أحدأ النادي فإن عبدالقادر يصله قبل (الإسعاف) ويظل ملازماً للمريض حتى ٱخر لحظة (يا وداهو البيت يا وداهو المقابر)”.