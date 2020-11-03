البرهان يختتم زيارته الرسمية لإثيوبيا

الخرطوم: السوداني

عاد إلى البلاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بعد زيارته الرسمية لإثيوبيا استغرقت يومين، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال زيارته بالتطور اللافت في مجال الزراعة والصناعة بإثيوبيا، متمنياً التقدم والازدهار لشعبها، مضيفاً أن البلدين يتبادلان المنافع المشتركة بما يخدم المنطقة ويحقق استقرارها في كافة المجالات، شاكراً آبي أحمد، على حُسن الضيافة والاستقبال.

وطاف خلال الزيارة على عدة مدن ومجمعات صناعية وزراعية واستثمارية وتباحث خلالها الطرفان، سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين و القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، شكر رئيس وزراء إثيوبيا د. آبي أحمد، البرهان، على تلبية الدعوة التي كان لها الأثر الطيب من خلال تبادل الآراء والأفكار.

رافق البرهان في الزيارة، وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين والفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير المخابرات العامة واللواء ياسر محمد عثمان مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وكان في وداع البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمطار بولي بأديس أبابا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وسفير السودان بأديس السفير جمال الشيخ احمد وطاقم السفارة.