الغربال يشعل الاوضاع بوعريرج لــ(السوداني): بعض الصحف تسرق لساننا بوزناد: موقفنا واضح .. ننتظر المولودية ومستعدون لاي مقترحات بشرط (……)؟

الخرطوم : السوداني

قال المدير العام لنادي الاهلي بوعريرج الجزائري، نذير بوزناد في تصريحات جديدة ل(السوداني) ان التصريحات التي ترد في بعض الصحف السودانية بشان استلامهم لمبلغ مالي من نادي المولودية ومن ثم تحويل لاعب النادي محمد عبد الرحمن لصالح نادي الهلال، أمر عار من الصحة.

واضاف بوزناد في تصريح جديد لـ(السوداني) استغرب كيف يحدث ذلك ولماذا يكتبون الأخبار دون العودة لنا.

وأوضح قائلاً: نحن في الأصل لم نتسلم أموال من نادي المولودية رغم اتفاقنا على إعارة اللاعب وبالتالي السؤال هو كيف نرد أموال نحن في الأصل لم نتسلمها.؟

وزاد المدير العام للنادي الجزائري في القول بأن الاتفاق الذي بينهم ونادي المولودية والخاص باعارة اللاعب محمد عبد الرحمن، تم في الوقت المحدد ولكن الذي حدث ان نادي المولودية لديه إجازات لاثنين من اللاعبين الأجانب وبالتالي لا يمكن ان يتعاقد مع اللاعب محمد عبد الرحمن ما لم يطلق سراح لاعب واحد من الأسماء الموجودة معه لأن قانون البطولة يسمح لك بلاعبين فقط.

واشار الى انه حتى الان ليس هناك جديد بشان الاتفاق، حيث ان نادي المولودية يحاول مع اتحاد الكرة لمعالجة الأمر وتأمين ضم اللاعب المشار اليه.

وبالمقابل نحن ننتظر رد الفعل مع الإشارة لأمر مهم وهو أننا مستعدون لأي مقترحات.

ورداً على تساؤلات (السوداني) بشان أي مفاوضات أو اتصالات بين نادي بوعريرج الجزائري مع نادي الهلال قال المدير العام بوزناد بأنهم حتى اللحظة ليست هناك أي مفاوضات لافتاً أنهم ينتظرون ما سيحدث مع الوضع في الhعتبار بأن أي مقترح يتم النقاش سيراعي إنهاء الاتفاق مع نادي المولودية في المقام الأول.

وكان نادي المولودية فشل في ضم اللاعب محمد عبد الرحمن، بالرغم من اكماله للاتفاق مع نادي بوعريرج بصفقة وصلت لـ(100) ألف دولار.

وبحسب المصادر فإن توقف الصفقة حدث عقب إلغاء نظام الانتقالات بالجزائر حيث تجري مخاطبات ومحاولات من نادي المولودية بغية السماح له بإكمال صفقة اللاعب محمد عبد الرحمن.

وقال مصدر م,ثوق بالجزائر أن نادي المولودية يستند في محاولاته على الظروف الاستثنائية التي تحدث خلال العام الحالي خاصة تلك المتعلقة بجائحة كورونا والتي أثرت على جميع دول العالم وكذلك الاندية واللاعبين.