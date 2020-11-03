الجابري رئيسا لبعثة صقور الجديان إلى غانا

كلف الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور أمين الجابري رئيسا لبعثة المنتخب الوطني الاول لمواجهة غانا في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الثالثة بطولة امم افريقيا 2022، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره الغاني على ملعب كيب كوست في 12 نوفمبر الجاري.

وعلى صعيد متصل كلف الاتحاد الاستاذ مامون بشارة عضو المجلس، عضو اللجنة المنظمة للمسابقات، برئاسة بعثة منتخب الشباب تحت 20 عاماً إلى بطولة شرق ووسط افريقيا CECAFA المؤهلة لبطولة أمم افريقيا2021، وسيتولي حميدتي رئاسة البعثة مع انطلاق البطولة في 22 نوفمبر الجاري في تنزانيا.

وكان منتخب الشباب غادر إلى كينيا في 29 اكتوبر الماضي، لخوض مباريات اعدادية امام كينيا وتنزانيا وزنزبار قبل بداية مشواره في بطولة سيكافا.