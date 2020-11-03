بعد انقطاع لعام.. لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان تبدأ اجتماعاتها بجوبا

الخرطوم: السوداني

بدأت صباح اليوم في مدينة جوبا، اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان (jdc) برعاية الاتحاد الأفريقي .

وأوضح رئيس المفوضية القومية للحدود دكتور معاذ تنقو في تصريح لـ(السوداني) أن هذه الاجتماعات تاتي استناداً على اتفاقية المسائل الحدودية وقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بأن تناقش الدولتان عملية تخطيط وترسيم الحدود بينهما وفقاً لمبدا حدود ١/ ١ / ١٩٥٦م، وتنفيذاً لقرار المفوضية المشتركة للحدود بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان بأن ترفع لها اللجنة الفنية المشتركة تقريراً شاملاً مدعماً بالوثائق والحجج عن المناطق المتفق حولها.

وعن وجهة نظر الطرفين في المناطق المختلف حولها والمناطق المدعاة مدعمة أيضاً بحجج كل طرف ووثائقه.

وقال تنقو إن الاجتماعات التي تنعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ستستمر حتى يوم 10 نوفمبر في مدينة جوبا على أن تنتقل يوم 12 الى الخرطوم لمواصلة التفاوض.

ويتنازع البلدان على تبعية خمس مناطق حدودية هي كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، الميل 14 جنوب بحر العرب، حفرة النحاس، وكافي كنجي.