بالصورة.. الدموع تغالب القيادي البارز في النظام السابق “يوسف عبدالفتاح” لحظة تَرحم دفاعه على زوجته من على منصة المحكمة

الخرطوم: محمد الطاهر

غالبت الدموع القيادي البارز في النظام السابق، نائب والي الخرطوم الأسبق “يوسف عبدالفتاح محمود”، لحظة ترحم محاميه على زوجته التي توفيت الأحد الماضي أثناء وجوده بالسجن.

وأظهرت الكاميرا “عبدالفتاح” وهو يمسح بدموعه، لحظة ترحم دفاعه على زوجته من على منصة المحكمة، وشُكره للقاضي على السماح لموكله بتشييع جثمان زوجته.

وكانت” ايمان احمد خوجلى صالحين” حرم العميد “يوسف عبد الفتاح” و ابنة شقيق الإعلامي والوزير الراحل / محمد خوجلي صالحين، قد توفيت إثر وعكة صحية، الأحد بالقاهرة، ووريت الثرى يوم أمس الاثنين بالخرطوم.

ومثل العميد معاش يوسف عبد الفتاح الشهير بـ “رامبو” ، اليوم الثلاثاء ومعه 16 آخرون، أمام محكمة خاصة بالخرطوم من ثلاثة قضاة بتهمة انقلاب 30 يونيو 1989م.