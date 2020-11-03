الحكومة الهندية ترسل مساعدات غذائية إلى السودان

الخرطوم: السوداني

قدمت الحكومة الهندية 100 طن من المساعدات الغذائية إلى السودان، والتي وصلت يوم أمس الاثنين إلى ميناء بورتسودان، و تهدف وفق “تصريح صحفي للسفارة الهندية” إلى التخفيف من حدة الأزمة ومعاناة الشعب السوداني الذي تضرر من جائحة كورونا والفيضانات التي ضربت السودان مؤخرا.

وقالت السفارة الهندية بالخرطوم، أن المعونة الغذائية التي تتكون من قمح و سكر، تأتي تماشيا مع روابط الصداقة القوية والعلاقات التاريخية بين الهند وجمهورية السودان.

و اقيم حفل بهذه المناسبة على متن السفينة الحربية الهندية Airvat INS ، و تسلم السيد عبد الله شنقراي اوهاج حمد والي ولاية البحر الاحمر من السيد / رافندرا براساد جسوال سفير الهند لدى السودان، المساعدات الغذائية نيابة عن مفوض العون الانساني بالسودان السيد/ بدر الدين عبد الله.

وحضر حفل التسليم قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية و قائد قاعدة بورتسودان البحرية وعدد من كبار الشخصيات من حكومة ولاية البحر الاحمر والجالية الهندية.

وثمن والي البحر الاحمر هذه المبادرة الانسانية من الحكومة الهندية، كما رحب بزيارة Airavat INS إلى ميناء السودان، وهي من الفئة (LST) من السفن الحربية التابعة للبحرية الهندية.