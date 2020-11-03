عاجل| حزب الأمة يصدر تصريحا صحفيا حول صحة رئيسه الإمام الصادق المهدي

الخرطوم: السوداني

أصدر حزب الأمة القومي مساء اليوم الثلاثاء تصريحا صحفيا حول الحالة الصحية لرئيس الحزب الإمام الصادق المهدي طمأن فيها الجميع على صحته واستقرار حالته عقب نقله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتورد ( السوداني) التصريح الصحفي كاملاً فيما يلي:

حزبُ الأمةِ القومي

الأمانةُ العامــة

الإفادةُ اليومية عن الحالةِ الصحية لرئيس حزبِ الأمة القومي (6)

• نودُّ أن نطمئن الجميع بأن الحبيب الإمام الصادق المهدي قد وصل إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة صباح اليوم الثلاثاء بحالةٍ صحية جيدة، دون إعياء، وأُدخل المستشفى فورَ وصوله، وباشره أطباؤه بكل ما يلزم من عنايةٍ ورعاية.

• حالتُه مستقرة، وتمت السيطرة على أعراض الملاريا، دون إرتفاعٍ في درجات الحرارة، وظلّ مستوى الأكسجين لديه مستقراً، ويتناول كلَّ أدويته وطعامَه بإنتظام وإستجابة، ويتحرك داخل غرفته بحرية، ودون مساعدة، ولله الحمد، وظلت معنوياته عاليةً كما هي عادتُه في كل حال..

• وُضع كذلك تحت العلاج من الأعراض، من وفد الحبيب الإمام المرافق له، الدكتورة مريم الصادق، والبشرى الصادق وكلاهما بخير، وحالتاهما مستقرتان، دون تغيُّر ولله الحمد..

• نسألُ الله تعالى أن يمُنّ بالعافية العاجلة على الحبيب الإمام وأسرته، وكل مرضانا ومرضى الإنسانية برحمته وفضله..

مساء الثلاثاء 3 نوڤمبر 2020م

الأمــانةُ العامة

دارُ الأمــة – أم درمـــان