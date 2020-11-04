اتفاق تعاون مع الغرفة التجارية الامريكية

الخرطوم: ابتهاج متوكل

استعرض رئيس لجنة تسيير اتحاد اصحاب العمل السوداني، هاشم مطر، مع مسؤول مكتب السودان بالمركز الدولي للقطاع الخاص التابع لغرفة التجارة الامريكية، شذى المهدي ، أُطر ووسائل التعاون المشترك بين الاتحاد ، والمركز والتنسيق المطلوب للمرحلة المقبلة ، عقب ازالة عقبات القطاع الخاص أمام الاندماج في حركة التجارة العالمية وتعزيز علاقاته الخارجية.

وأشار مطر في تصريح صحافي امس للتجارب الناجحة للمركز بعدد من الدول الاقليمية، كما تطرق الاجتماع لاحتياجات القطاع الخاص الوطني المطلوبة التي تسهم في دعمه ومساندته للاضطلاع بدوره،بشكل افضل وتفعيل مشاركته مع الحكومة، لخلق البيئة الملائمة للعمل المشترك الى جانب دور المركز للمساهمة فى رفع قدرات القطاع الخاص الوطني ، وفي مجالات التدريب واقامة الفعاليات الاقتصادية وتبادل الخبرات، وتعزيزعلاقاته مع قطاعات الاعمال بالدول الاخرى.