زيادات جديدة على غاز المخابز لـ(4)آلاف جنيه للتر

الخرطوم : عبير جعفر

انتقد اصحاب المخابز قرار زيادة بعض شركات الغاز لأسعاره من (2,5) الى (4) آلاف جنيه للتر ، موضحين بان الزيادة ستنعكس على الانتاج وزيادة سعر قطعة الخبز لأكثر من (2) جنيه .

وقال مصدر بإحدى شركات الغاز لـ(السوداني) ان هنالك معالجات من الشركات لاسعار غازالمخابز خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود وزيادة الاسعار مما تسبب في ارتفاع اسعار الترحيل ، نافيا صدور تسعيرة رسمية من الوزارة لغاز المخابز.

وأشار صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله محمد الى انهم كوكلاء لشركة جاسكو حاليا نفد الغاز من مخبزهم ومتوقفين عن العمل لقرابة الـ(10) ايام ، وتابع انهم لم يتمكنوا من الوصول للشركة بسبب اغلاق الهواتف لمعرفة اسباب وصول الغاز ، موضحا بان هنالك معلومات تؤكد زيادة سعر غاز المخابز

وأوضح بان أي زيادة تتطلب زيادة سعر الخبز دون اي تردد لأن خسائر كبرى ستقع على المخابز وربما يضطرها للتوقف وتساءل من المسؤول عن توقف المخابز بسبب انعدام الغاز خاصة المخابز التي تعمل بغاز شركة جاسكو .

واضاف صاحب المخبز ببحري عبدالهادي دارقيل بان هنالك شركات طبقت زيادة على غاز المخابز ومنها النيل وسعر اللتر (4) آلاف جنيه للغاز المدعوم من (1,200) جنيه الى (4) آلاف جنيه ، مشيرا إلى أن العمل في ظل الزيادة الحالية أمر مستحيل في حال عدم زيادة سعر الخبز المدعوم لأكثر من (2) جنيه ، لافتا إلى أن تأخر وصول الغاز للمخابز يخرج معظمها عن الخدمة .