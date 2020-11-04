ندرة في الوقود لحصاد العروة الصيفية بدارفور

الخرطوم : رحاب فريني

شكا مزارعو ولايات دارفور من ندرة الجازولين لحصاد محاصيل العروة الصيفية وصعوبة الحصول عليه بالسوق الأسود، مشيرين الى ان غياب جسم يمثل المزارعين أضر كثيراً بالمنتجين لعدم إيصال صوتهم للجهات المسؤولة ، مناشدين وزارة الزراعة الاتحادية بصدور قرار بإعادة تسجيل تنظيمات المنتجين ، نافين وجود أي مشكلة امنية تواجه الحصاد .

ونفى المزارع بالولاية منطقة تريش جنوب الفاشر مبارك الدومة وجود اي مشاكل امنية في الحصاد بالولاية, مؤكداً وجود شح في الوقود وصعوبة في الحصول علي الجازولين والبنزين للترحيل , كاشفاً عن ان والي الولاية تصرف في الوقود المخصص للزراعة ووجهت الحصة المقررة للمزارعين لقطاع الكهرباء ما احدث فجوة في الزراعة.

و قال لـ ( السوداني ) حالياً المزارعون يواجهون مشكلة في الحصاد , مبيناً ان غياب جسم يمثل المزارعين اثر كثيراً علي المزارعين , وقال الدومة قدمنا عددا من المذكرات للوالي السابق والحالي ولكنها لم تجد استجابة , مؤكداً ان الحصاد يواجه عددا من المشاكل ابرزها عدم وجود آليات للحصاد , مشيراً لزراعة مساحة حوالي 5 آلاف فدان بجنوب الفاشر من الذرة والدخن والعدسية والسمسم والفول سوداني والخضر .

واكد المزارع بولاية جنوب دارفور هارون عثمان وجود عقبات تواجه الحصاد بالولاية ابرزها شح الجازولين وعدم وجود آليات حصاد كافية , نافياً وجود أي مشكلات أمنية تواجه الحصاد ,

و أكد في حديثه لـ ( السوداني ) ان الولاية آمنة ولا توجد بها أي مشاكل أمنية , وأضاف هنالك مشكلة تواجه المزارعين في عدم وجود جسم يمثلهم وان حل مجالس تنظيمات المنتجين أثر كثيراً على المنتجين ذلك لجهة عدم وصول صوتهم للجهات المسؤولة اضافة الى أن توقف التسجيل لجمعيات المنتجين له اثر كبيرا على المزارعين،مناشداً وزارة الزراعة الاتحادية بإصدار قرار بتفعيل تنظيمات المنتجين والوقوف مع المزارعين في مرحلة الحصاد وتوفير الجازولين حتى لا يفقد المزارعون محصولهم .

وشكا المزارع آدم اسحاق معاناة المزارعين في الحصول على الجازولين منذ بداية الموسم اضافة لارتفاع الاسعار , وقال لـ ( السوداني ) ان الجازولين غير متوفر حتى بالسوق الأسود , مؤكداً ان المحاصيل في مرحلة الحصاد وإذا لم يتوفر جازولين سيتعرضون لخسائر كبيرة , وقال ان المزارعين ارتضوا الشراء بالسوق الاسود ولكنهم لم يتحصلوا عليه .