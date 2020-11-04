المقارنة بين السعودية والسودان

د/ عادل عبد العزيز الفكي

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أجرى بعض الناشطين على وسائط الاتصال الاجتماعي مقارنة ما بين السعودية والسودان بمناسبة تحرير أسعار المحروقات في السودان. أنقل البوست هنا مع التصحيحات الضرورية.

قالوا أن سعر جالون البنزين في السعودية يعادل تقريبا 400 جنيه سوداني أو يزيد قليلاً ، في حين أن أقل مرتب لمواطن سعودي هو حوالي 9 آلاف ريال سعودي تعادل 576 ألف جنيه سوداني في الشهر.

وللمقارنة فإن سعر جالون البنزين في السودان هو 540 جنيها سودانيا، ومرتب السوداني في حدود 12000 جنيه سوداني في الشهر. وعلى هذا فإن مرتب المواطن السعودي يشتري له 1440 جالون بنزين، في حين أن مرتب المواطن السوداني يشتري له 22 جالون بنزين فقط.

أضاف الناشطون أن السودان ينتج مابين 120 الف الى 140 الف برميل يومياً من النفط الخام يغطي حوالي 75٪ من حاجة البلاد. وأن الزيادة التي قررتها الحكومة ليست رفع دعم بل زيادة ضريبة على كاهل المواطن، ستزيد كلما انخفض سعر الجنيه أمام الدولار في دوامة لا نهائية.

وأن ماقامت به الحكومة هو تطبيق لسياسات البنك الدولي بحذافيرها والتي لم تنجح في اي دولة طبقت فيها. وأنه ما لم يتم التحكم تماماً في سعر الصرف للعمليات الحرة، بمعنى ان يظل سعر الصرف كما هو عليه، ستتوالي الزيادات الي ما لا نهاية حتى يعجز المواطن عن الشراء وينهار الاقتصاد.

تعليق:-

نشير ابتداءً الى أن إنتاج السودان حالياً من النفط الخام لا يتجاوز 70 ألف برميل يومياً في أحسن الأحوال، بسبب عدم صيانة الآبار العاملة، وعدم دخول حقول جديدة لدائرة الإنتاج لضعف الاستثمارات الجديدة في المجال.

اختلاف مستويات الدخول بين السعودية والسودان هو حقيقي ويعبر عن تباين حجم الاقتصاد في البلدين حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.8 ترليون دولار، في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسودان 175 مليار دولار. أي أن الاقتصاد السعودي يعادل عشرة أمثال الاقتصاد السوداني.

الأسئلة المهمة هنا: لماذا اقتصادنا بهذا الضعف؟ ولماذا نحن كسودانيين أسارى للمرتبات المحدودة حسبما ورد في البوست؟ وهل هذا حكم أبدي علينا؟

الحقيقة أن اقتصادنا مكبل بالقيود، ومن أمثلة هذه القيود الدعم الغبي الذي يساعد الموسرين ويشجعهم على المزيد من الانفاق والاستهلاك، ويحرم الفقراء من الخدمات الضرورية. هو اقتصاد محابي لفئة المستهلكين وليس المنتجين.

يملك السودان موارد اقتصادية هائلة كامنة يمكن معها الوصول الى ناتج محلي إجمالي لا يقل عن السعودية إذا تحرر اقتصادنا من الكوابح، واذا خرج الشباب للريف ومناطق الزراعة، وتم تمويلهم من النظام المصرفي، وتم تسهيل عمليات الصادر، هؤلاء الشباب يمكن أن ترتفع مداخيلهم لما يقارب مداخيل السعوديين خلال فترة قياسية. والله الموفق.