مقترح لرفع سعر الرغيف إلى (3 – 5) جنيهات

الخرطوم: السوداني

كشف الأمين العام لشعبة المخابز الباقر عبد الرحمن، عن مقترحات لرفع سعر قطعة الخُبز إلى (3 – 5) جنيهات تم تقديمها لوزارة الصناعة والتجارة.

وقال الباقر في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إن الشعبة وضعت عدداً من الحلول أمام وزارة الصناعة والتجارة بهدف توفر الخبز، وكان من ضمن الحلول إذا لم تطرأ زيادة علي الدقيق والغاز يكون سعر الرغيفة 3 جنيهات، واذا كانت هنالك زيادة يصبح السعر 5 جنيهات للرغيفة.

وأرجع الزيادة لارتفاع تكلفة الإنتاج التى تصل الى 70% وتكلفة الدقيق 30%، مشيراً الى ارتفاع كرتونة الخميرة الى 6200 جنيه، بينما كانت في السابق 2.700 وكرتونة الزيت وصلت إلى 5 آلاف جنيه، وأشار الباقر إلى أنّ تغيير شكل الرغيف في الفترة الأخيرة نتيجة الى نسبة الاستخلاص التي وصلت 85%، موضحاً الإيجابيات الغذائية لهذا الاستخلاص .