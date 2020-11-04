حمدوك يجري اتصالاً مع نظيره الإثيوبي للاطمئنان على الأوضاع في “التقراي”

الخرطوم: السوداني

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اتصالا هاتفيا اليوم بالدكتور أبي احمد رئيس الوزراء الإثيوبي للاطمئنان على الأوضاع هناك، على ضوء البيان الصادر من الحكومة الاثيوبية حول الأحداث في اقليم التقراي.

وأكد رئيس الوزراء الاثيوبي خلال المكالمة على ان حكومته تعمل على استتباب الاوضاع وعودتها إلى طبيعتها.

واعرب حمدوك عن حرص السودان على الاستقرار في الشقيقة اثيوبيا لما يشكله من استقرار للسودان والاقليم، واتفق الزعيمان على استمرار التواصل في ظل العلاقات والروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.