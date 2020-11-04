وزير التربية والتعليم : صعوبات كبيرة تواجه بداية العام الدراسي

الخرطوم: السوداني

اكد وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الامين التوم بداية العام الدراسي في 22-11-2020 م وفق التاريخ الذي حددته الوزارة مسبقا.

وقال الوزير في حديثه لبرنامج (كالآتي) الذي يقدمه الاستاذ عمار شيلا بقناة النيل الأزرق ان هذا العام يعتبر عام تحدي للعملية التعليمية نسبة للظروف والاوضاع الصعبة التي تعانيها البلاد من ازمة مواصلات وازمة الخبز والغلاء الفاحش للمعيشة.

وأكد أهمية التحاق الطلاب بالمدارس في الفترة المحددة مناديا كافة الجهات بالعمل على تهيئة البيئة المدرسية وانجاح هذا العام الدراسي الذي تأخر كثيرا.

واعترف الوزير بعدم طباعة الكتاب المدرسي بصورة كاملة لأسباب تم توضيحها سابقا مشيرا الي متابعة الوزارة لطباعة الكتاب فى المطابع الحكومية والخاصة كاشفا عن انجاز جزء كبير من كتاب الصف الأول والثالث معربا عن أمله في الاستمرار في طباعة كل الكتب لافتا الانتباه إلى استمرار الفصول الرابع والخامس بالمنهج القديم بعد التنقيح وإرسال نشرات لكل مدراء التعليم بالولايات.

وقال التوم فيما يخص الوجبة المدرسية وجهنا مدراء التعليم بالولايات بإعداد العدة لتوفير الوجبة المدرسية للتلاميذ مشيرا الي الالتزام الذي وعدت به وزارة المالية بمجانية الوجبة المدرسية ولفت الي تقصير المسؤلين بعدد من الولايات.

وقال ” إذا فشلنا في توفير الوجبة المدرسية والمواصلات فان العام الدراسي سيواجة صعوبات كثيرة ” مؤكدا متابعة الوزارة امر الوجبة المدرسية بصورة يومية.