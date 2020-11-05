الزمالك يواجه الأهلي المصري في نهائي أبطال إفريقيا بعد هزيمته للرجاء المغربي

السوداني: وكالات

حقق فريق الزمالك المصري فوزا كبيرا على حساب ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وتأهل الزمالك لنهائي البطولة لسابق فوزه بمباراة الذهاب بهدف دون رد ليصعد بنتيجة إجمالية 4/1 ويواجه النادي الأهلي المصري في المباراة النهائية المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

تقدم الرجاء بهدف الكونغولي بن مالانجو في الدقيقة 46، لكن الزمالك عاقب الفريق المغربي بثلاثية سجلها التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 61 ثم ثنائية مصطفى محمد في الدقيقتين 85 و87.

وجاءت المباراة في مجملها حافلة بالندية بين الفريقين وحملت صراعًا تكتيكيًا مميزًا بين البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك وجمال السلامي مدرب الرجاء.

ونجح الزمالك في قلب الطاولة على الرجاء الذي قدم شوطًا رائعًا ولكنه دفع ثمن التراجع البدني والأخطاء الدفاعية.