مزارعو الجزيرة يشكون ارتفاع كلفة الري لـ(2500) جنيه

الخرطوم : رحاب فريني

دعا تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إلى تدخل الدولة لإنقاذ الموسم الزراعي الشتوي الحالي .

و قال الناطق باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل زين العابدين عبد الله برقاوي في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، إن حجم الآليات الفعلية المطلوبة لتنفيذ عمليات تنظيف القنوات 2% فقط .

في السياق أشار عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عبد الله محمد إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لزيادة مدخلات الإنتاج من ضرائب عمليات الري التي ارتفعت تكلفتها 2500 جنيه بدلا عن 250 جنيه للفدان فيما قفز سعر جوال سماد اليوريا 5600 جنيه بدلا عن 2700 جنيه للجوال، لافتا إلى أن انعدام الجازولين من اكبر المعوقات الذي تتسبب في تأخير عمليات التحضير للموسم الذي يفترض أن يتم الفراغ منه بنهاية نوفمبر الجاري .