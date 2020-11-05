زيادة في السكر والزيوت بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسواق العاصمة زيادات طفيفة في بعض أصناف السلع أبرزها الزيوت والسكر.

وعزا بعض التجارالزيادات للمضاربات وتمديد العقويات الاقتصادية على السودان، وقال رئيس تجار الجملة بام درمان فتح الله حبيب الله لـ(السوداني) إن هنالك ارتفاعاً في بعض أصناف السلع وأبرزها السكر وسعر الجوال (6) آلاف جنيه لزنة (50) كيلو والزيوت وسعر الجركانة الكبيرة عبوة (36) رطلاً (7) آلاف جنيه بدلا عن(6) آلاف جنيه ، منتقداً عدم وجود آلية حكومية لايقاف تصاعد سعر الصرف.

وأشارإلى أن الزيادة الحالية سببها مضاربات تجار نتيجة للانتخابات الأمريكية وترقب وسط السوق بارتفاع أسعارالعملات، مشيراً لوفرة كافة أصناف السلع٫ وواصفاً الحركة بالعادية.

وقال تاجرسكر ببحري الحاج حسن لـ( السوداني) إن هنالك زيادة في سعر السكر لارتفاع أسعار العملات حيث بلغ السعر(6٫100) جنيه بدلا عن(5٫800) جنيه لزنة (50) كيلو.

وأضاف تاجرالسلع بشرق النيل محمد الجاك أن الغلاء تسبب في إضعاف القوى الشرائية رغم وفرة البضائع.

وأوضح أنهم كتجار يعانون من الركود ما تسبب في تعرضهم لخسائر بسبب ارتفاع أسعار الترحيل ٫مبيناً أن سعر دقيق سيقا (160) جنيهاً أما قطعة صابون الغسيل (50-40) جنيهاً وسعر شاي الغزالتين عبوة(450) جراماً (850) جنيه٫اً مضيفاً بأن السوق يعاني من الركود.