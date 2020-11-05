(17) ألف جنيه جرام الذهب والكساد يعم مجمع الخرطوم

الخرطوم: عبير جعفر

شكا تجار الذهب بالخرطوم من حدوث كساد في البيع والشراء

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال لـ(السوداني) إن هنالك استقراراً في الأسعار لضعف القوى الشرائية وكساد السوق٫ لافتاً إلى ترقبهم لتعديل السياسات الاقتصادية الراهنة٫ واصفاً الرؤية في سوق الذهب بالضبابية٫ مبيناً أن سعر الخام (12٫800) جنيه أما المشغول(16٫5_17) ألف جنيه حسب المصنعية٫ مشيرا إلى استمرار عمل الصادر وطرح الذهب بالمجمع.

وقال تاجر بمجمع الذهب بالخرطوم إن كساد السوق انعكس على استقرار الاسعار نتيجة عدم وضوح السياسات الاقتصادية و تذبذب أسعار العملات بالسوق الموازي٫ مبيناً أن سعر الذهب المشغول (17) ألف جنيه.

وأوضح بأن الأسعار على حسب تكلفة المصنعية ٫ مشيراً لأثر ارتفاع العملات على الذهب٫ لافتا لترقبهم للانتخابات الأمريكية التي تؤثر على أسعار الذهب بالبورصة٫ وقال إن هنالك ضعفاً في القوى الشرائية.