السودانيون في أمريكا.. لمن ذهبت اصواتهم؟

الخرطوم: مشاعر أحمد

يفوق عدد الأمريكيين من أصول سودانية الـ(10) آلاف، حسب تقديرات عامة، ويتوزعون بين ولايات أمريكية مختلفة وأكثر تواجدهم في ولاية (فرجينيا) و(نورث كارولينا)…

(السوداني) تحدثت إلى بعضهم، قبل التصويت في الانتخابات الأمريكية 2020م التي تنافس فيها مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، ومرشح الحزب الجمهوري والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.. وكان السؤال واحداً.. فقط لمن تصوِّتون؟

أمين أبو علي (52) عاماً المقيم في ولاية بنسلفانيا، يقول لـ(السوداني) إنه مقيم في امريكا منذ (20) عاماً، وانه دائماً ما يصوِّت للحزب الديمقراطي، مؤكداً حرصه هذا العام على التصويت له أيضاً، موضحاً أن أول تصويت له كان للرئيس اوباما في العام 2008م.

أما عبد الله محمد عثمان (40) عاماً يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أنه مقيم في أمريكا منذ 9 سنوات، صوّت خلالها مرة واحدة فقط في العام 2016م للديمقراطيين، إلا أنه في الانتخابات الجارية سيصوِّت للجمهوريين، مشيراً الى أن السودانيين أقل جالية مساهمةً في الانتخابات والشؤون العامة.

طارق زين العابدين (43) عاماً يقيم في امريكا منذ 10 سنوات بولاية كنساس، صوّت مرة واحدة في الانتخابات الماضية وسيصوِّت هذه المرة للمرشح بايدن حسب قوله.

بحسب الاستطلاع، فإن معظم السودانيين حريصون على التصويت للديمقراطيين..

أمين صغيرون المقيم في أمريكا قال لـ(السوداني)، إن الأجانب في أمريكا يصوتون للحزب الديمقراطي، لان سياستهم أكثر انفتاحاً، وأكثر مرونة للرأي الآخر، وأكثر تقبلاً للأجانب عموماً، مشيراً الى أن السبب الآخر أن معظم الأجانب مركزون في المدن الكبيرة وليس في الريف الأمريكي، موضحاً أنه صوت (5) مرات في الانتخابات، لجون كيري وهيلاري كلينتون ومرتين لأوباما.

أما سيف الدين علي (27) عاماً، قال إنه صوت مرة واحدة في الانتخابات الأمريكية، إلا أنه يصوت هذه المرة للحزب الديمقراطي.

ابراهيم عبد الماجد النحوي المقيم في امريكا منذ العام 1995 بولاية كنساس يقول لـ(السوداني)، إنه صوت (4) مرات، وإنه في الانتخابات الجارية سيصوت للحزب الديمقراطي.

اما حاتم البشير (45) عاماً المقيم في أمريكا منذ العام 2000م يقول لـ(السوداني)، إنه سيصوت لبايدن، مؤكداً أن معظم السودانيين هناك سيمنحون صوتهم لـ(بايدن).

هاشم حسين (59) عاماً المقييم في أمريكا منذ 1988 يقول إن أغلب السودانيين موجودون في ولاية نورث كارولينا، وان اغلبهم حريصون على التصويت للحزب الديمقراطي بالرغم من انهم يُعتبرون أقليات في امريكا، مشيراً الى أنه صوّت قبل ذلك أكثر من مرة وانه سيمنح صوته هذه المرة للحزب الديمقراطي.

أما سليمان أبو الريش فإنه يبلغ من العمر (38) عاماً مقيم منذ العام 201م في امريكا ولم يصوت من قبل، إلا انه يصوت هذه المرة لبايدن.