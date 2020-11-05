هاجر كباشي تعتذر عن تلبية دعوة تكريمها

كوكتيل: محاسن

اعتذرت الفنانة هاجر كباشي العائدة من دول المهجر عن عدم مقدرتها لتلبية دعوة حفل تكريمها الذي تنظمه منتديات رؤى ياسر بكافيه(وبرا) في العمارات.

اوضحت كباشي أن سبب اعتذارها عن التكريم يعود لمشغولياتها وارتباطاتها الفنية الأخرى التي تتزامن مع تاريخ موعد حفل التكريم، وأردفت هاجر(أشكر أستاذة رؤى على المبادرة الطيبة و حتما سنلتقي مقبل الأيام.)

الجدير بالذكر أن منتديات رؤى ياسر كانت قد أعلنت عن إقامتها حفل تكريم للفنانة هاجر كباشي بكافيه(وبرا) في العمارات بمشاركة غناء الفنانة وجدان بحري وسجاد أحمد.