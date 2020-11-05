انطلاقة مبادرة “السيسي” لإعادة الأمل لمتضرري السيول والفيضانات

الخرطوم: السوداني

انطلقت صباح اليوم، مبادرة “السيسي” لإعادة الأمل لمتضرري السيول والفيضانات، وهي حملة شعبية خيرية لدعم المتأثرين بمواد البناء والتعمير، بمنطقة القصيرة بأم عُشر العقليين بمحلية جبل أولياء ولاية الخرطوم.

وشكر رئيس المبادرة د. عبد الوهاب السيسي، رجال الأعمال والخيِّرين، وخص بالذكر رجال أعمال سوريين لتقديمهم الدعم المتأثرين.

ووجدت مبادرة السيسي، إشادة كبيرة من سكان المنطقة، ووصفوها بأنها متميزة.

وقال د. السيسي، إن المبادرة تستهدف إحياء قيم التكافل والتعاضد واستنفار الجهود الشعبية، وشملت المبادرة دعم الأسر بكميات كبيرة من الطوب الأحمر حوالي ٣٠ ألف طوبة وأطنان من الأسمنت بلغت حوالي ٢٠٠ جوال اسمنت و١٠ قلابات كبيرة من الرملة، وشملت المبادرة توزيع أكياس ألبان للأرامل والأطفال وكبار السن ومبالغ مالية من خيِّرين.

واكد د. السيسي، أن بعض السكان يواجهون موجة البرد خلال الأيام القادمة من دون مأوى ولا دوريات مياه صحية بعد أن دَمّرت السيول والفيضانات منازلهم.