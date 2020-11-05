دعم موقفه بشأن التطبيع الفيفا يمهل اتحاد الكرة لحسم أزمة (المريخ)

الخرطوم : السوداني

منحت لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اللجنة المكلفة بحسم أزمة الوضع الإداري بنادي المريخ، أسبوعاً لتقديم تقرير مفصل عن العمل الخاص بها.

وعقد رئيس لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي اجتماعاً مع قيادات اتحاد الكرة بقيادة النائب الأول اللواء عامر عبد الرحمن إلى جانب أعضاء اللجنة المكلفة بحسم الأزمة الإدارية بنادي المريخ.

وقدمت اللجنة تقريراً مفصلاً بالإضافة إلى القرار الصادر من مجلس الإدارة والقاضي بتكوين لجنة تطبيع لإدارة النادي خلفاً للمجلس الحالي الذي انتهت فترته.

وبحسب المصادر فإن الاتحاد الدولي بارك خطوات الاتحاد وأكد أن الأخير من حقه تكوين لجنة تطبيع لإدارة النادي، مع منحه أسبوعاً لتقديم تقرير مفصل عن الأعمال التي تم القيام بها لحسم أزمة النادي.