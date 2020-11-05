لإكمال صفقة الغربال المولودية يترقب رد الفيفا بشأن نظام الانتقالات

الخرطوم : السوداني

يترقب المسؤولون بنادي المولودية الجزائري، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الخطاب الذي بعثت به، الرابطة الجزائرية لكرة القدم والخاص بطلب استثناء لفتح نظام الانتقالات لإكمال صفقات بعض الأندية وذلك عقب الالتماس الذي دفعت به بعض الأندية وأبرزها نادي المولودية الجزائري خلال وقت سابق.

وقال مصدر جزائري موثوق لـ(السوداني) إن نادي المولودية يسعى من أجل إكمال صفقة انتقال مهاجم نادي الأهلي بوعريرج الجزائري محمد عبد الرحمن لافتاً إلى أن الخطاب الذي دفع به النادي الجزائري للرابطة تم تحويله إلى الفيفا من أجل الحصول على رد قاطع سواء بالسلب أو الإيجاب ومن ثم إصدار قرار حاسم.

ولفت المصدر النظر إلى أن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لمستقبل اللاعب محمد عبد الرحمن في الكرة الجزائرية، وقال من الأفضل للاعب العودة إلى البلاد حتى يتمكن من الاستمرار في تدريباته مع فريقه الحالي – بوعريرج – وفي حالة اكتمال الصفقة يواصل العمل مع ناديه الجديد – المولودية –

يشار في الوقت نفسه إلى أن الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين نادي الهلال ولاعب بوعريرج – الغربال – حقيقية.

وقال مصدر مقرب إن رئيس لجنة التطبيع الهلالية السوباط التقى خلال وقت سابق اللاعب وقدم إليه عرضاً للانتقال إلى الأزرق خلال الفترة القادمة.

وقال المصدر إن الغربال استمع إلى العرض ولكنه لم يعط رأياً سواء بالسلب أو الإيجاب لجهة أن اللاعب في الأصل يرغب في تكملة مسيرته الاحترافية التي بدأها قبل فترة صغيرة بالكرة الجزائرية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يركز خلال الفترة الحالية مع المنتخب الوطني ويخطط للاستمرار في تقديم مستويات فنية إيجابية خلال المباريات المرتقبة وبالأخص جولة غانا القادمة.