المريخ يعرض ” طبنجة ” على الخرطوم

علمت ( السوداني) بأن مجلس المريخ عرض إعارة لاعب الفريق “طبنجة ” على نادي الخرطوم الوطني.

وضم الأحمر طبنجة خلال فترة التسجيلات الماضية بيد أن اللاعب لم يظهر بشكل دائم في التشكيلة الأساسية لمدرب الفريق التونسي جمال خشارم.

وقال مصدر إن نادي الخرطوم لم يمانع استعارة ” طبنجة” وينتظر أن يتم حسم الصفقة في غضون الساعات القادمة.

وكان مجلس المريخ أعلن الوصول لتسوية مع نادي الخرطوم الوطني بشأن انتقال لاعب الفريق مصعب كردمان.

ووقع كردمان عقدين مع نادي الخرطوم الوطني والمريخ وهو ما جعل الأول يلجأ إلى اتحاد الكرة والفيفا لشكوى اللاعب.

وقال مصدر بنادي الخرطوم الوطني إن موقفهم في لاعب المريخ كردمان قوي ولكنه أشار إلى أن التسوية أمر جيد ولا تضر بأي من الناديين.