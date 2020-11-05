إثيوبيا: إصابة 24 جندياً بعد استهدافهم بمركز طبي في إقليم تقراي

السوداني: وكالات

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن 24 جندياً إثيوبياً أصيبوا، خلال استهدافهم في مركز طبي بإقليم تقراي الذي اجتاحه الجيش أمس الأربعاء، بأوامر من رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأصدرت السلطات المحلية في إقليم تقراي الإثيوبي، بياناً أمس الأربعاء، أعلنت فيه إغلاق المجال الجوي، بعد بدء الجيش الإثيوبي عملياته العسكرية في الإقليم.

وقالت السلطات المحلية في إقليم تقراي الإثيوبي وفقاً للبيان الذي أذاعته على التلفزيون، إن القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي، المتمركزة في المنطقة، انشقت إلى جانبها.

وتصاعد الخلاف بين الحكومة والقوات الاتحادية في الأيام الأخيرة، إذ اتهم الجانبان بعضهما بعض بالتخطيط لخوض صراع عسكري.

وأكدت صحيفة “أديس ستاندرند” الإثيوبية، أن حكومة آبي أحمد، قطعت الاتصالات والإنترنت عن إقليم تقراي، مما يجعل من الصعب الحصول على معلومات حول سلامة المدنيين.

وطالبت الصحيفة الإثيوبية، الحكومة بشكل عاجل عدم ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبته في الأيام التي أعقبت الاغتيال المأساوي للفنان الثوري هاشالو هونديسا، والذي تم خلاله حجب الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر تقريباً.

وقالت أديس ستاندرد إنه ونتيجة لقطع الاتصالات، كانت المعلومات تخرج فقط من جانب الحكومة، مما جعل الحقيقة تصبح الضحية في النهاية.

واُغتيل المغني الثوري في مستهل شهر يوليو الماضي، بعد انتهائه من لقاء تلفزيوني بإحدى الفضائيات المملوكة للمعارض الأبرز جوهر محمد، ما تسبب في اندلاع احتجاجات عارمة في أنحاء إثيوبيا، قتل خلالها العشرات برصاص الشرطة الإثيوبية.